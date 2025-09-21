Unfall auf dem Weg zur Schule: 14-Jährige von Transporter angefahren

In Bad Wörishofen ereignete sich am Freitagmorgen ein Schulwegunfall. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde dabei eine 14-Jährige verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall im Kreisverkehr zwischen der Kirchdorfer Straße und der Türkheimer Straße. Die 14-Jährige sei mit einem E-Scooter auf dem Weg zur Schule gewesen.

Der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters habe das Mädchen übersehen. Durch den Zusammenstoß sei die 14-Jährige gestürzt und leicht verletzt worden. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)