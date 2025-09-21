Icon Menü
Unfall auf Schulweg in Bad Wörishofen: 14-Jährige von Transporter angefahren

Bad Wörishofen

Unfall auf dem Weg zur Schule: 14-Jährige von Transporter angefahren

In Bad Wörishofen wurde eine 14-Jährige verletzt, die mit einem E-Scooter auf dem Weg zur Schule war. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
    In Bad Wörishofen wurde ein 14 Jahre altes Mädchen auf dem Weg zur Schule verletzt.
    In Bad Wörishofen wurde ein 14 Jahre altes Mädchen auf dem Weg zur Schule verletzt. Foto: Marcus Brandt/dpa (Symbolbild)

    In Bad Wörishofen ereignete sich am Freitagmorgen ein Schulwegunfall. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wurde dabei eine 14-Jährige verletzt.

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall im Kreisverkehr zwischen der Kirchdorfer Straße und der Türkheimer Straße. Die 14-Jährige sei mit einem E-Scooter auf dem Weg zur Schule gewesen.

    Der 57-jährige Fahrer eines Kleintransporters habe das Mädchen übersehen. Durch den Zusammenstoß sei die 14-Jährige gestürzt und leicht verletzt worden. Den Fahrer des Kleintransporters erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)

