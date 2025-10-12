Unfall bei der Maisernte: Traktor kollidiert mit Auto

Zu einem Unfall während der Maisernte ist es am Freitagvormittag zwischen Salgen und Spöck gekommen. Laut Polizei übersah ein Traktorfahrer beim Überqueren einer Kreuzung zwischen zwei Maisfeldern ein von rechts kommendes Auto, das Vorfahrt gehabt hätte: Es kam zum Zusammenstoß. Der Autofahrer und seine kleine Tochter wurden laut Polizei leicht verletzt, der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Auto musste wegen eines massiven Frontschadens abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Salgen und Bronnen waren für die Unfallaufnahme im Einsatz. Den Traktorfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (mz)

