Schwerer Unfall bei Mattsies: Das war die Ursache

Auf der Kreisstraße zwischen Mattsies und Mindelheim im Landkreis Unterallgäu ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich.

Die zwei Menschen, die zu diesem Zeitpunkt im Auto saßen – eine 21-Jährige und ein 40-Jähriger –, wurden schwer verletzt und kamen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Unfall bei Mattsies: 21-jährige Fahrerin und 40-jähriger Beifahrer schwer verletzt geborgen

Das Auto der 21-jährigen Fahrerin war wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West noch am Mittwochabend mitteilte. Die beiden Fahrzeug-Insassen mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Unfall ereignete sich nur unweit von Schloss Mattsies.

Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Rettungsdienst war am Mittwochnachmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz, dazu 35 Feuerwehrleute der Feuerwehren Rammingen, Mattsies und Mindelheim. Die Feuerwehr Mattsies schreibt zum Einsatz auf Instagram: „Die Verletzten wurden von der Feuerwehr Mindelheim mit hydraulischem Rettungsgerät aus ihrem PKW befreit.“ Nach zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen.

