Betrunkener verursacht einen Unfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Pfaffenhausen und Kirchheim im Unterallgäu ist es am frühen Samstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Der 38-jährige Fahrer eines VW-Busses bremste aus bislang nicht geklärter Ursache derart stark ab, dass der dahinterfahrende Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem VW-Bus auffuhr, berichtet die Polizei.

Unfall nahe Salgen: Das war wohl der Auslöser

Die Vermutung liegt nahe, dass das Bremsmanöver des 38-Jährigen unter anderem durch seine Alkoholisierung ausgelöst wurde, denn die Beamten stellten bei dem Mann einen Alkoholwert von rund 1,6 Promille fest. Nicht nur die Fahrt des Mannes war damit beendet, sondern auch die eigentlich für den Straßenverkehr notwendige Pflichtversicherung.

Nach dem Unfall bei Salgen: Diese Konsequenzen drohen dem Fahrer

Diese konnte der VW-Fahrer nämlich nach aktuellem Ermittlungsstand nicht nachweisen, das Fahrzeug war aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes außerdem zur Fahndung ausgeschrieben. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde die Staatsanwaltschaft direkt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Fahrer des Busses muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren, unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, verantworten.

In Mindelheim sorgte ein Betrunkener am Samstag ebenfalls für einen Einsatz.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de

