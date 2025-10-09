E-Scooter und Pedelec stoßen zusammen

Auf einem Fahrradweg an der St2015 nahe Türkheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe der örtlichen Bahnunterführung fuhren sowohl ein 39-Jähriger Fahrer auf einem Pedelec als auch eine 37-Jährige mit einem E-Scooter den Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung, berichtet die Polizei.
Wie kam es zu dem Unfall bei Türkheim?
Aufgrund des Gefälles der Unterführung kam der Pedelec-Fahrer etwas zu weit nach links, wodurch es trotz Ausweichversuch zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam und diese stürzten. Beide trugen keinen Helm.
Während sich der Pedelec-Fahrer aufgrund leichter Verletzungen selbstständig zu einem Arzt begeben konnte, musste die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 150 Euro.
