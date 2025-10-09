Icon Menü
Unfall bei Türkheim gestern (8.10.): E-Scooter und Pedelec stoßen zusammen

Türkheim

E-Scooter und Pedelec stoßen zusammen

Bei einem Unfall nahe Türkheim sind ein Pedelec-Fahrer und eine Frau auf einem E-Scooter zusammengestoßen. Beide wurden leicht verletzt.
    Bei dem Unfall nahe Türkheim entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro.
    Bei dem Unfall nahe Türkheim entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Auf einem Fahrradweg an der St2015 nahe Türkheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Auf Höhe der örtlichen Bahnunterführung fuhren sowohl ein 39-Jähriger Fahrer auf einem Pedelec als auch eine 37-Jährige mit einem E-Scooter den Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung, berichtet die Polizei.

    Wie kam es zu dem Unfall bei Türkheim?

    Aufgrund des Gefälles der Unterführung kam der Pedelec-Fahrer etwas zu weit nach links, wodurch es trotz Ausweichversuch zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam und diese stürzten. Beide trugen keinen Helm.

    Während sich der Pedelec-Fahrer aufgrund leichter Verletzungen selbstständig zu einem Arzt begeben konnte, musste die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 150 Euro.

