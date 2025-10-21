Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Nahe Tussenhausen ist es am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2025 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 33-Jähriger befuhr die St2025 in Fahrtrichtung Tussenhausen, als er in einer Linkskurve aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, berichtet die Polizei.

Unfall bei Tussenhausen: Fahrer und Beifahrer kommen ins Krankenhaus

Der Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr den angrenzenden Abhang hinunter und überschlug sich in der Folge, erst dann kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am Auto entstand nach ersten Schätzungen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Freiwillige Feuerwehr Tussenhausen war mit 20 Mann vor Ort.