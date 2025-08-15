Unfall: Rollerfahrer wird von Autofahrer übersehen

Einen Unfall hat es am Mittwochnachmittag in Breitenbrunn gegeben. Laut Polizei bog ein 64-jähriger Autofahrer von der Bachstraße auf die Kirchhaslacher Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden 66-jährigen Rollerfahrer, der Vorfahrt hatte. Der Rollerfahrer konnte durch eine Vollbremsung zwar einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verhindern, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seinen Roller und stürzte, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Der 66-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. (mz)

