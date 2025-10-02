Icon Menü
Unfall in Mindelheim: Auto rollt unkontrolliert rückwärts

Mindelheim

Auto macht sich selbstständig

In Mindelheim ist am Mittwoch ein Auto rückwärts gerollt und dabei gegen ein anderes Auto gestoßen.
    Weil eine 38-jährige Autofahrerin die Handbremse ihres Autos nicht angezogen hat, ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen.
    Weil eine 38-jährige Autofahrerin die Handbremse ihres Autos nicht angezogen hat, ist es in Mindelheim zu einem Unfall gekommen. Foto: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

    Ein Auto auf Abwegen hat am Mittwochvormittag in der Teckstraße in Mindelheim zu einem Unfall geführt. Laut Polizei hatte die 38-jährige Fahrerin das Auto dort kurz abgestellt, ohne die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich daraufhin selbstständig, rollte rückwärts und stieß mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammen, die gerade hinter dem geparkten Auto vorbeifahren wollte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (mz)

