Auto macht sich selbstständig

Ein Auto auf Abwegen hat am Mittwochvormittag in der Teckstraße in Mindelheim zu einem Unfall geführt. Laut Polizei hatte die 38-jährige Fahrerin das Auto dort kurz abgestellt, ohne die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich daraufhin selbstständig, rollte rückwärts und stieß mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammen, die gerade hinter dem geparkten Auto vorbeifahren wollte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (mz)

