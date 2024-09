Mit drei Promille am Steuer: Unfälle in Kirchdorf und Dorschhausen

Zwei Unfälle, zwei Fahrer, beide betrunken, jedes Mal das gleiche Auto: Die Polizei hatte es am Sonntag mit ungewöhnlichen Zwischenfällen in Kirchdorf und Dorschhausen zu tun.

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Unfall am Ortseingang von Kirchdorf gerufen, von Dorschhausen kommend. Ein 24-Jähriger sei dort mit seinem Kumpel in einem Kleinwagen über eine Verkehrsinsel gefahren, habe ein Schild gerammt und einen Baum. Danach kam das Auto zum Stehen. Das Fahrzeug erlitt laut Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebraucht. Wie sich herausstellte, war der Fahrer völlig betrunken. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von knapp drei Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Zudem habe der Fahrer keine Fahrerlaubnis gehabt.

Die Polizei sucht nach den Unfällen bei Bad Wörishofen einen bislang Unbekannten

Der zweite Einsatz führte die Polizei ins benachbarte Dorschhausen, in die Schwabenstraße. Dort stellte sich dann heraus, dass der Unfall offenbar von dem gleichen Auto verursacht wurde. Gefahren sei aber ein 27-Jähriger, der allerdings ebenfalls betrunken am Steuer saß. Die Polizei spürte den Mann auf, man habe ihn „beim weiteren Alkoholkonsum angetroffen“. Der Fahrer sei mit „deutlich über einem Promille“ gefahren, ebenfalls ohne Fahrerlaubnis, so die Polizei. Laut Zeugenaussagen wurde in Dorschhausen bei dem Unfall ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)