Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Radfahrerin in Bad Wörishofen bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bad Wörishofen

Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Beim Abbiegen erfasst ein Auto in Bad Wörishofen eine 78 Jahre alt Frau. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall in Bad Wörishofen wurde eine Frau verletzt.
    Bei einem Unfall in Bad Wörishofen wurde eine Frau verletzt. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Auf der St.-Anna-Straße in Bad Wörishofen ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen einem 79-jährigen Autofahrer und einer 78-jährigen Fahrradfahrerin gekommen.

    Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Radfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst. Die Frau sei gestürzt und habe sich dabei Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Der Autofahrer habe Erste Hilfe geleistet. Gegen ihn ermittelt die Polizei als Folge des Unfalls wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden