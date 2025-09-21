Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Auf der St.-Anna-Straße in Bad Wörishofen ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall zwischen einem 79-jährigen Autofahrer und einer 78-jährigen Fahrradfahrerin gekommen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Radfahrerin von einem abbiegenden Auto erfasst. Die Frau sei gestürzt und habe sich dabei Prellungen und Schürfwunden zugezogen. Der Autofahrer habe Erste Hilfe geleistet. Gegen ihn ermittelt die Polizei als Folge des Unfalls wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)