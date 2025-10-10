Unfall bei Türkheim: Auto überschlägt sich

Auf der Staatsstraße 2025 nahe Türkheim ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam laut Polizei ein Mann mit seinem Kleintransporter nach einer Kurve von der Straße ab und versuchte im Anschluss, mit einem Lenkmanöver zu korrigieren.

Unfall bei Türkheim: Kleintransporter überschlägt sich

Dabei verlor der 25-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter überschlug sich und kam schließlich auf der linken Seite im Graben zum Liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beeinträchtigt. Ein circa 500 Meter entfernter Unfallzeuge sicherte im Anschluss gemeinsam mit dem Verunfallten die Unfallstelle ab und wartete, bis die Polizei eintraf.

3000 Euro Schaden nach Unfall bei Türkheim gestern

Das verunfallte Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen und aufgeladen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wenige Stunden später kam es zwischen Tussenhausen und Rammingen zu einem Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Sie hatte versucht, am frühen Freitagmorgen bei Nebel eine Fahrzeugkolonne zu überholen, berichtet die Polizei auf Nachfrage.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu