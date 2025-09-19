Auto und Leichtkraftrad stoßen zusammen

Zwischen Köngetried und Katzbrui hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei war ein 83-jähriger Autofahrer in Richtung Eutenhausen unterwegs und wollte nach links Richtung Katzbrui abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 17-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Richtung Köngetried fuhr. Obwohl der Jugendliche sofort bremste, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, der Senior blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. (mz)

