Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Unfall zwischen Auto und Leichtkraftrad bei Katzbrui: 17-Jähriger leicht verletzt

Apfeltrach

Auto und Leichtkraftrad stoßen zusammen

Bei einem Unfall nahe Katzbrui ist ein 17-Jähriger am Donnerstag leicht verletzt worden.
    • |
    • |
    • |
    Auto und Leichtkraftrad stoßen zusammen
    Auto und Leichtkraftrad stoßen zusammen Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Zwischen Köngetried und Katzbrui hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei war ein 83-jähriger Autofahrer in Richtung Eutenhausen unterwegs und wollte nach links Richtung Katzbrui abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 17-Jährigen, der mit seinem Leichtkraftrad Richtung Köngetried fuhr. Obwohl der Jugendliche sofort bremste, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, der Senior blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden