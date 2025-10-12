Icon Menü
Unfall zwischen Dirlewang und Unteregg: Zwei Autos überholen gleichzeitig in einer Kolonne

Dirlewang/Untergg

Zwei Autos in einer Kolonne wollen gleichzeitig überholen, es kommt zum Unfall

Unfall zwischen Dirlewang und Unteregg: Zwei Überholmanöver gleichzeitig enden in einem Unfall mit Fahrerflucht.
    •
    •
    •
    Einen Unfall hat es zwischen Dirlewang und Unteregg gegeben.
    Einen Unfall hat es zwischen Dirlewang und Unteregg gegeben. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Einen Unfall hat es am Samstagvormittag zwischen Dirlewang und Unteregg gegeben. Laut Polizei setzte ein 49-jähriger Fahrer an, um eine Fahrzeugkolonne zu überholen, was jedoch ein vor ihm fahrender 78-jähriger Fahrer übersah, der ebenfalls überholen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 49-Jährige in ein angrenzendes Feld aus, wo er zum Stehen kam. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt „unbeirrt“ fort, wie es im Polizeibericht, er konnte jedoch dank Zeugenaussagen ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. (mz)

