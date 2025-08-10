Icon Menü
Ungewöhnlicher Unfall in Unteregg: Landwirt fällt Strommast beim Mähen einer Wiese

Unteregg

Kurios: Landwirt mäht Wiese – und Strommast

In Unteregg hat sich am Samstagmittag ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. In der Folge fiel in mehreren Haushalten über Stunden der Strom aus.
    •
    •
    •
    Beim Versuch, einen Strommast auf einer Wiese bei Unteregg zu umzufahren, hat ein Landwirt diesen versehentlich umgefahren.
    Beim Versuch, einen Strommast auf einer Wiese bei Unteregg zu umzufahren, hat ein Landwirt diesen versehentlich umgefahren. Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

    Ein kurioser Unfall hat sich am Samstagmittag auf einer Wiese bei Unteregg ereignet: Laut Polizei mähte ein Landwirt dort eine Wiese – und dabei versehentlich auch gleich einen hölzernen Strommast mit um. Beim Versuch, den Strommast zu umfahren und eben gerade nicht umzufahren, riss das Mähwerk den Mast um. Dabei wurde auch das Stromkabel beschädigt und fiel auf den Traktor. Glücklicherweise kam dessen Fahrer mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. In rund 20 Haushalten führte der Unfall aber zu einer mehrstündigen Beeinträchtigung der Stromversorgung, so die Polizei. Es sei ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. (mz)

