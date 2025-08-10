Kurios: Landwirt mäht Wiese – und Strommast

Ein kurioser Unfall hat sich am Samstagmittag auf einer Wiese bei Unteregg ereignet: Laut Polizei mähte ein Landwirt dort eine Wiese – und dabei versehentlich auch gleich einen hölzernen Strommast mit um. Beim Versuch, den Strommast zu umfahren und eben gerade nicht umzufahren, riss das Mähwerk den Mast um. Dabei wurde auch das Stromkabel beschädigt und fiel auf den Traktor. Glücklicherweise kam dessen Fahrer mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. In rund 20 Haushalten führte der Unfall aber zu einer mehrstündigen Beeinträchtigung der Stromversorgung, so die Polizei. Es sei ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. (mz)

87782 Unteregg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Strommast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis