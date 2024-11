14 Ehrenamtliche aus dem Unterallgäu erhalten den Vorstandsführerschein

14 ehrenamtlich Engagierte aus zehn Vereinen haben kürzlich ihren Vorstandsführerschein in Empfang genommen. Landrat Alex Eder bedankte sich für die wertvolle Arbeit der Vereine. Der Vorstandsführerschein solle die Arbeit erleichtern und Ehrenamtliche praxisnah unterstützen, so Eder. Zum siebten Mal bot die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu die Seminarreihe an. Vereinsberater Karl Bosch informierte unter anderem über Grundlagen der Vereinsführung, Rechtliches, Spendenakquise, Datenschutz und Vereinssteuerrecht. Laut Saskia Nitsche, Koordinatorin der Bildungsregion, stößt die jährlich angebotene Seminarreihe auf großes Interesse. Teilnehmen können Vertreterinnen und Vertreter aller Vereinsarten. Erfahrene Vorstandsmitglieder können ihr Wissen auffrischen, neue Vorstandsmitglieder bekommen Sicherheit in ihrer Arbeit und angehende Vereinsgründer werden auf die Zukunft vorbereitet. Informationen sind ab Januar 2025 auf der Homepage des Landkreises Unterallgäu unter www.unterallgaeu.de/ehrenamt zu finden.

