Landkreis Unterallgäu gibt einen Zuschuss für Familien in Not

Der Landkreis fördert das Familienpflegewerk Unterallgäu/Memmingen weiterhin, sieht aber auch die Stadt Memmingen in der Pflicht.

Mit einem Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro will der Landkreis Unterallgäu auch im kommenden Jahr die Arbeit des Familienpflegewerks Unterallgäu/ Memmingen unterstützen. Das hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zugleich sieht er aber auch die Stadt Memmingen in der Pflicht, die ihren Zuschuss zuletzt deutlich gesenkt hatte.

Das Familienpflegewerk Unterallgäu/Memmingen hilft Familien in akuten Notlagen. Wenn etwa ein Elternteil schwer erkrankt oder längere Zeit im Krankenhaus ist und sich der andere Elternteil nicht um die Kinder und den Haushalt kümmern kann, springen die Familienhelferinnen ein. Je nach Art der Notlage kommen die Krankenkassen oder die Jugendämter für die Einsätze auf. Weil die Erstattungssätze der Krankenkassen die anfallenden Kosten jedoch nicht decken, unterstützen der Landkreis das Familienpflegewerk bereits seit mehr als 20 Jahren. Bis auf ein, zwei Ausnahmen, so der kommissarische Vorsitzende des Vereins, Wolfgang Brückmann, greifen auch die Unterallgäuer Gemeinden dem Verein unter die Arme, wofür er ihnen herzlich dankte. Kleinere Gemeinden wie etwa Böhen steuern rund 50 Euro pro Jahr zu, Mindelheim und Tussenhausen sind mit 700 Euro am spendabelsten.

Das Familienpflegewerk hilft den Familien bei Bedarf auch finanziell

Auch die Stadt Memmingen hat das Familienpflegewerk bis 2022 mit einem Zuschuss von 7250 Euro unterstützt, will diesen nun aber auf 3700 Euro senken. Hintergrund ist, dass die Jugendämter ihre Vergütungssätze vergangenes Jahr angehoben haben und diese nun kostendeckend sind. Allerdings, so Brückmann, machten die Fälle, in denen die Jugendämter die Einsätze bezahlen, nur einen Bruchteil aller Einsätze aus, sodass dem Verein in der Regel nach wie vor ein Defizit oder nur ein sehr geringer Jahresüberschuss verbleibe. Hinzu komme, dass dieser die Familien bei Bedarf auch unbürokratisch finanziell unterstützt – etwa, wenn sie sich den Eigenanteil von zehn Euro pro Tag für die Familienhilfe nicht leisten können, das Geld für einen neuen Kühlschrank fehlt – oder auch dafür, ihn zu füllen.

Der scheidende Vorsitzende bat den Landkreis deshalb, seinen Zuschuss – quasi als Abschiedsgeschenk – moderat zu erhöhen. Kreisrat Andreas Tschugg (CSU) regte jedoch an, sich damit an die Stadt Memmingen zu wenden, die die Leistungen des Vereins schließlich ebenfalls in Anspruch nehme. Auch Rosina Rottmann-Börner (ödp/Bürger für die Umwelt) und Landrat Alex Eder (Freie Wähler) sehen nicht ein, "Landkreismittel in die Stadt zu schieben", so Eder. Als Kompromiss schlug er vor, den Zuschuss anders als in den vergangenen Jahren nicht gleich für drei Jahre zu beschließen, sondern im nächsten Jahr neu zu beraten, ob eine Erhöhung nötig ist. Dem stimmten die Kreisräte ebenso wie dem Zuschuss in Höhe von 18.000 Euro für das kommende Jahr geschlossen zu.