27-Jähriger stirbt bei einem Betriebsunfall in Futtertrocknung

Bei einem Betriebsunfall ist am Montagvormittag in einem Futtertrocknungsbetrieb im Unterallgäu ein 27 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte er zum Saisonende mit zwei Kollegen eine Ballenpressmaschine reinigen. Hierzu stieg er in den Presskanal, ohne zuvor die Maschine abzuschalten. Aus Unachtsamkeit wurde dann der automatische Pressvorgang der Maschine aktiviert. Obwohl durch einen zweiten Mitarbeiter unverzüglich ein Notstopp eingeleitet wurde, sprang die Maschine bereits an und der 27-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden von der Kriminalpolizei Memmingen geführt. (mz)

