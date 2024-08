40 Jahre Gurtpflicht: Von der Skepsis zur Routine

Der Handgriff ist heute Routine: Steigt man ins Auto ein, schnallt man sich an. Klar, denn das Auto fängt an zu bimmeln, wenn Fahrer oder Beifahrer es vergessen. Vor 40 Jahren war das Anschnallen allerdings noch weniger selbstverständlich und deshalb wurde am 1. August 1984 ein Bußgeld für das Fahren ohne Gurt eingeführt. Mindelheimerinnen und Mindelheimer, die die MZ damals befragte, sahen die Gurtpflicht damals positiv - auch wenn insgesamt noch deutlich entspannter damit umgegangen wurde.

Denn obwohl die Gurtpflicht bei der Einführung des Bußgelds von 40 Mark bereits seit acht Jahren galt, schnallten sich deutschlandweit nur 58 Prozent der Menschen im Auto an, innerorts sogar nur 47 Prozent. Sie vergesse das Anschnallen häufiger mal, sagte auch eine Verkäuferin 1984 der MZ. Allerdings gab sie an, sich seit der Einführung des Bußgelds auch im Stadtverkehr und nicht nur auf der Landstraße anzuschnallen. Die Kurzstrecke scheint damals für viele ein willkommener Anlass gewesen zu sein, sich nicht anzuschnallen. Das gibt auch eine Kellnerin der MZ gegenüber an. Und sie beschwert sich: „Der Gurt ist unangenehm, er zwickt am Hals, weil ich nicht sehr groß bin. Auch wenn man schwitzt, reibt er.“

Gurtpflicht: Das Anschnallen schützt bei Unfällen

Tatsächlich gab es damals einige Ausnahmen von der Gurtpflicht, zum Beispiel wenn man unter 1,50 Meter groß war. Auch konnte ein Attest damals von der Gurtpflicht befreien. Insgesamt sahen viele Leser die Gurtpflicht damals aber positiv, gerade solche, die selbst Unfälle erlebt hatten. „Bei einem Unfall, den ich vor einiger Zeit hatte, wär‘s vorbei gewesen, hätte ich mich nicht angeschnallt“, erzählt beispielsweise ein Fahrlehrer der Zeitung.

Das bestätigt auch Christian Lindstedt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West: „Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall tödlich oder lebensbedrohlich ist, ist ohne Gurt deutlich höher.“ Gerade wenn sich ein Auto überschlage oder bei einem Aufprall mit zu hoher Geschwindigkeit sei die Überlebenschance ohne Gurt gering. Die Zahl der Verkehrstoten ist deutschlandweit seit 1984 von jährlich 12.000 auf knapp 3.000 gesunken. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West waren zwischen 2018 und 2023 32 Verkehrstote nicht angeschnallt.

Auch heute gibt es noch Verstöße gegen die Gurtpflicht

Dennoch erwischt die Polizei auch heute noch täglich Menschen, die ohne Gurt Auto fahren. Valide Zahlen hat Lindstedt zwar nicht, weil das Bußgeld oftmals direkt in bar gezahlt wird, aber er spricht von mehreren Verstößen am Tag. Die Ausrede, der Fahrer sei nur für eine kurze Fahrt im Auto, gebe es auch heute noch oft, sagt der Pressesprecher. Allerdings: Laut einer Umfrage der Bundesanstalt für Straßenwesen lag die Anschnallquote im Jahr 2019 deutschlandweit bei 99,1 Prozent.