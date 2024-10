Abgeordneter Peter Wachler über anonyme Briefe: „Was kommt als Nächstes?“

MZ: Ein Jahr im Landtag – ist das zu früh für eine Zwischenbilanz, Herr Wachler?

PETER WACHLER: Nein, es ist die größte Ehre, die mir in meiner beruflichen Karriere zuteil wurde. Ich fühle mich angekommen in München. Es gab viele Herausforderungen. Ich habe mich in diesem ersten Jahr auch intensiv mit mir selbst beschäftigt, meine Rolle finden müssen. Das gehört dazu. Im Landtag geht es um langfristige Entscheidungen, um komplexe Vorarbeit. Ich komme aus dem atemlosen kommunalpolitischen Alltag, in dem ein Beschluss am Dienstag im Gemeinderat gefasst und der am Mittwoch umgesetzt wird.

