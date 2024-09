Arbeitslosenzahlen im Allgäu sinken leicht – Herbstaufschwung setzt ein

Im September sind die Arbeitslosenzahlen im Allgäu wieder gesunken. Die Arbeitslosenquote lag am Stichtag Mitte September bei 2,9 Prozent – 0,1 Punkt niedriger als noch im August. Es waren zu diesem Zeitpunkt nicht ganz 11.700 Menschen arbeitslos gemeldet – etwas über 500 weniger als noch im Vormonat. Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, freut sich darüber: „Der Herbstaufschwung hat eingesetzt und bewegt sich in einem normalen Rahmen“, erläutert sie. „Es konnten sich in diesem Jahr von August auf September sogar etwa 100 Menschen mehr aus der Arbeitslosigkeit abmelden als im Vorjahr.“ Die Betriebe haben laut Amtmann allerdings wirtschaftliche Sorgen: ihre Stellenmeldungen gehen weiter zurück. „Gleichzeitig ist ihr Fachkräftebedarf weiter hoch und gut qualifizierte Menschen finden bei Arbeitslosigkeit schnell einen neuen Arbeitsplatz.“ Dass die Arbeitslosenzahlen im September sinken, hängt mit Schul- und Ausbildungsbeginn im September zusammen: vor allem junge Menschen unter 25 Jahren konnten sich in diesem Monat wieder aus der Arbeitslosigkeit verabschieden, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. Auch bei den Betrieben ist die Urlaubszeit vorbei und sie haben – trotz insgesamt sinkender Stellenmeldungen – nach der Sommerpause wieder vermehrt eingestellt.

In der Region sind 3000 Menschen mehr beschäftigt als vor einem Jahr

„Dass unser Arbeitsmarkt weiter aufnahmefähig ist, beweisen die Beschäftigtenzahlen: Es waren zum Stichtag am 31. März 2024 etwa 3000 Menschen mehr in unserer Region sozialversicherungspflichtig beschäftigt als noch vor einem Jahr. Das zeigt: die Unternehmen benötigen Arbeitskräfte – trotz Konjunkturschwäche.

Im Geschäftsstellenbezirk Mindelheim der Agentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit von August auf September um 85 auf 1218 Personen verringert. Das waren 141 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im September 2,8 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6 Prozent. Dabei meldeten sich 300 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 56 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 380 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+49). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 3104 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 371 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Demgegenüber stehen 3059 Abmeldungen von Arbeitslosen (+580). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im September um 28 Stellen auf 952 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 75 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im September 107 neue Arbeitsstellen, 23 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 961 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 236. (mz)