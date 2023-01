Auch für den Landkreis wird es finanziell eng

Plus Der Unterallgäuer Haushaltsplan birgt laut Kreiskämmerer Sebastian Seefried einige Herausforderungen – und eine dicke Kröte.

Als Kreiskämmerer Sebastian Seefried in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses die Eckpunkte des diesjährigen Haushaltsplans vorstellte, fehlte von den Superlativen der vergangenen Jahre jede Spur. Zumindest von den Positiven. „Dieser Haushalt war mein bisher schwierigster“, sagte er. „Wir laufen ja nur noch von Krise zu Krise.“ Und das macht sich – nachdem das Jahr 2022 dann doch noch besser verlief als zunächst erwartet – eben auch im Landkreis finanziell bemerkbar. Hier die einzelnen Punkte im Überblick: