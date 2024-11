Aylin Baumgartner ist die neue Kreisjugendpflegerin für den Landkreis Unterallgäu. Die 25-Jährige kommt ursprünglich aus Kempten und hat in Augsburg Erziehungswissenschaften studiert. Am Kreisjugendamt ist sie nun Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die kommunale Jugendarbeit – egal ob es dabei beispielsweise um die Themen Jugendschutz, Buden und Bauwagen, Jugendtreffs oder die Genehmigung von Kinder- und Teenie-Bällen geht. Es können sich nicht nur die Unterallgäuer Gemeinden und Vereine an die Kreisjugendpflege wenden, sondern auch die Jugendlichen selbst. (mz)

