Das tut sich auf den Baustellen des Landkreises

Ob über die künftige Außenstelle des Landratsamts in Memmingerberg oder über den geplanten Standort für einen Teilneubau der Mindelheimer Berufsschule: Bei einer Rundfahrt bekamen die Mitglieder von Kreis- und Bauausschuss viele Informationen über aktuelle Projekte. Landrat Alex Eder, Vertreter des Landratsamts und andere Fachleute erläuterten, was jeweils geplant ist.

Die neue Außenstelle des Landratsamts wird voraussichtlich im Februar kommenden Jahres von Memmingen nach Memmingerberg verlegt. Der Teilneubau für die Abteilung Fahrzeugtechnik der Berufsschule soll an der Luxenhofer Straße in Mindelheim entstehen.

Auch am Allgäu Airport machten die Kreisrätinnen und -räte Station

In Mindelheim informierten sich die Ausschussmitglieder zudem über die Baustelle an der Klinik. Dort laufen die Vorarbeiten für die Errichtung eines neuen Funktionsbaus mit OPs und Kreissälen. Außerdem machten sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein Bild von der energetischen Sanierung des Erweiterungsbaus am Landratsamt. Diese ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Das Gebäude aus dem Jahr 1986 erhielt unter anderem neue Fenster und auf das Mauerwerk wurde ein Wärmeverbundsystem aufgebracht.

Hochbauamtsleiter Thomas Burghard (rechts) erläutert den Mitgliedern von Kreis- und Bauausschuss die energetische Sanierung des Erweiterungsbaus am Landratsamt. Foto: Sylvia Rustler, Landratsamt

Station machten die Ausschussmitglieder bei der Informationsfahrt darüber hinaus beim Allgäu Airport. Dort entsteht ein neues Innovationszentrum für grüne Technologien und Digitalisierung, der GreenTech Hub. Das Zentrum wird von vier Allgäuer Firmen realisiert, um nachhaltiges Wachstum und technologische Fortschritte in der Region zu fördern und soll ab Mitte 2025 Platz für Startups bieten. (mz)