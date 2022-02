Unterallgäu

vor 3 Min.

Der Immobilienmarkt in der Region läuft heiß

Solche Mehrfamilienhäuser werden in Memmingen immer öfter gebaut. Im Zuge des Baubooms haben sowohl die Preise für neue als auch für bestehende Häuser und Wohnungen kräftig angezogen.

Plus Die Auftragsbücher der Bauunternehmen sind rappelvoll. Zugleich werden Häuser und Wohnungen in der Region immer teurer. Welche Objekte besonders beliebt sind.

Von Volker Geyer

Die Preise für Immobilien kennen seit geraumer Zeit nur eine Richtung – und zwar nach oben. „In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise im mittleren Segment um etwa zehn Prozent pro Jahr gestiegen“, sagt Jürgen Sutter auf Anfrage unserer Redaktion. Der 52-Jährige leitet die „Immobilienvermittlung Süd“ der Sparkasse Schwaben-Bodensee und ist seit 27 Jahren im Immobiliengeschäft. In seinen Augen ist bei den Preisen keine Tendenz nach unten in Sicht. Laut dem Postbank-Wohnatlas sollen die Immobilienpreise bis 2030 in Memmingen zwischen 0,5 und 1,0 Prozent und im Unterallgäu um über 1,0 Prozent pro Jahr steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .