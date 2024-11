Der neue Pflegestützpunkt kommt im Unterallgäu gut an

Wenn ein Angehöriger plötzlich Pflege braucht oder man selbst seinen Alltag nicht mehr ohne Unterstützung bewältigen kann, hilft der Unterallgäuer Pflegestützpunkt. Seit März berät die Einrichtung in solchen Fällen neutral, vertraulich und kostenfrei. Das Angebot kommt laut Leiterin Daniela Speckamp gut an. Es gab inzwischen mehr als 300 Beratungsgespräche und Hausbesuche.

Betroffene müssen sich durch den neuen Pflegestützpunkt nicht mehr an verschiedene Organisationen wenden, sondern haben nur noch eine Anlaufstelle. „Die Menschen schätzen die Beratung aus einer Hand“, sagt Speckamp. „Der Informationsbedarf ist groß.“

Das Team des Pflegestützpunktes führte bereits über 300 Beratungsgespräche

Seit November ist das Team des Pflegestützpunkts mit drei Kräften komplett. Dieses besteht neben Daniela Speckamp aus Monika Spachtholz und Dirk Bäurle. Ab Januar wird das Beratungsangebot ausgebaut: Ab dann sind regelmäßige Außensprechstunden in verschiedenen Ecken des Landkreises geplant. Zusammen mit den Fachstellen für pflegende Angehörige bietet der Pflegestützpunkt ab dem kommenden Jahr Sprechstunden in Bad Grönenbach, Markt Wald und Babenhausen an. In Mindelheim gibt es das gemeinsame Beratungsangebot bereits.

Der Pflegestützpunkt berät rund um das Thema Pflegebedürftigkeit - auch vorsorgend. Er gibt unter anderem einen Überblick über die verschiedenen Hilfs- und Unterstützungsangebote, informiert über Wohnraumanpassung sowie Finanzierung der Pflege und hilft bei der Antragstellung. Bei Bedarf vermittelt das Team auch an andere Beratungs- und Fachstellen weiter, zum Beispiel an die Fachstellen für pflegende Angehörige.

Kassen und Kommune teilen sich die Kosten für den Pflegestützpunkt

Der Pflegestützpunkt ist ein Angebot der Pflege- und Krankenkassen, des Landkreises Unterallgäu und des Bezirks Schwaben. Die Personal- und Sachkosten der Einrichtung übernehmen zu zwei Dritteln die Kranken- und Pflegekassen, ein Drittel steuern die kommunalen Träger bei. Untergebracht ist der Pflegestützpunkt im Landratsamt - in der Außenstelle am Champagnatplatz 4 in Mindelheim.

Wer ein Gespräch beim Pflegestützpunkt wünscht, kann unter 08261/995-8025 einen Termin vereinbaren. Das Team ist von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Beratungstermine sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Die Beratung findet telefonisch, vor Ort im Pflegestützpunkt und in besonderen Fällen auch zu Hause statt. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Landratsamts zu finden unter www.unterallgaeu.de/pflegestuetzpunkt . (mz)