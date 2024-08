Die Vögel fliegen fort und die Nebel ziehen her

Der Monat September macht deutlich, wie schnell im Jahreslauf Blühen und Reifen vergehen. Aus ist es nun mit den lauen Sommernächten und mit fröhlichem Badespaß in Seen und Flüssen. Die Abende werden kühl und dichte Nebel legen leise ihre Schleier über das Land. Schon seit Ende August spürt man den nahenden Herbst, der offiziell am 22. September beginnt. Der Herbstanfang beschert uns wieder die Tag- und Nachtgleiche. Doch der September hilft uns auch beim allmählichen Umgewöhnen. Als erster Herbstmonat bietet er noch eine eher heitere Atmosphäre. Darum heißt es auch: „Der September ist der Mai des Herbstes“. Gegenüber dem August geht die Temperatur allerdings schon um einige Grad im Mittel zurück. Der September belohnt jedoch des Sommers Arbeit mit reifen Früchten. Er erfreut uns zudem mit vielen Blumen und Blüten, wie Dahlien oder Astern. Es blühen die giftigen Herbstzeitlosen, das Heidekraut und der Efeu. Im Wald sprießen die Pilze; Birnen und Äpfel, Quitten, Zwetschgen und Holder werden reif – die Natur schüttet ihr buntes Füllhorn aus.

Für viele Wanderfreunde beginnt im September die schönste Zeit des Jahres

Das Wachstum in der Natur ist nun vorbei. Es geht sichtlich „abwärts“ im Jahreslauf. In der zweiten Septemberhälfte stellt sich allerdings der Frühherbst meist mit einer beständigen Schönwetterperiode ein. Man nennt sie „Altweibersommer“. In manchen Jahren erstreckt sich dieser bis in den Oktober hinein. Die Erntearbeiten bei den Bauern, z.B. der Kartoffeln, sind allmählich erledigt. Für viele Wanderfreunde kommt nun die schönste Zeit des Jahres. Zahlreiche Menschen nutzen den Frühherbst noch für einen gemütlichen Urlaub. Für die Schüler bringt der September aber das Ende der Sommerferienzeit. Auch der Alpsommer geht zu Ende. Ab Mitte September beginnen die Almabtriebe mit anschließendem Viehscheid.

Sonnenblumen leuchten im Spätsommer in vielen Gärten. Foto: Ulla Gutmann

Während wir Menschen uns also mit dem Wandel arrangieren, verlassen uns viele von unseren gefiederten Freunden. Die Zugvögel verabschieden sich nach und nach. Insbesondere die insektenfressenden Vögel, wie Schwalben, Grasmücken, Bachstelzen, Rotschwanz oder Stare ziehen in den Süden, von wo erst kürzlich große Scharen von Urlaubern zurückgekommen sind. Das Verhalten der Tiere und Vögel lässt nach alten Bauernregeln auch Rückschlüsse auf das kommende Wetter zu:

„Nach „Maria Geburt“ (8. 9.) fliegen die Schwalben furt.“

„Sind an Michaeli (29. 9.) die Vögel noch da, ist der Winter noch nicht nah.“

„Wenn im September viel Spinnen kriechen, sie einen harten Winter riechen.“

„Wenn die Bienen ihre Stöcke früh verkitten, kommt ein harter Winter geritten.“

Was der September insgesamt verspricht, verkünden diese alten Regeln:

„Ist September warm und klar, erhoffen wir ein fruchtbar Jahr“ oder „Septemberregen kommt der Saat gelegen“.

Der Monat September ist auch reich an Namensfesten, die früher vor allem auf dem Land hochgehalten wurden. Da ist am 1. September „Ägidius“, von dem es heißt: „Wie Ägide stellt sich ein, wird der ganze Herbst dann sein“. Am 12. September steht „Mariä Namen“ im Kalender. Zahlreiche Kapellen in unserer Region sowie auch die „Unserer Lieben Frau“ geweihten Kirchen feiern ihr Patrozinium. Besondere September-Heilige sind zudem Matthäus (21. 9.), Mauritius („Moritz“) am 22. und Michael am 29. September. Am Matthäus-Tag hält der Herbst Einzug und es heißt: „Wie‘s Matthäus treibt, es vier Wochen bleibt“.

Der Tag des Heiligen Michael hat eine besondere Bedeutung

Das Fest des Erzengels Michael hat eine besondere Bedeutung. Michael gilt als Schutzpatron Deutschlands, woher auch der Begriff „Deutscher Michel“ kommt. Nach Michael wurden einst viel Dulten und Märkte benannt, die in „normalen Zeiten“ um diesen Tag herum abgehalten werden. Dem viel verehrten Erzengel sind auch im Allgäu zahlreiche Kirchen gewidmet. Als Taufnamen sind Michael und Michaela nach wie vor beliebt. Sankt Michael spielt auch in alten Bauernregeln eine Rolle, wie zum Beispiel:

„Auf nassen Micheltag, ein nasser Herbst folgen mag.“

„Regnets sanft am Michaelstag, sanft der Winter werden mag.“

Auf die deutlich kürzer werdenden Tage im September bezieht sich der alte Spruch: „D‘r Michel macht s’Licht an!“