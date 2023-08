Diese Menschen sind die Gesichter des Sommers im Unterallgäu

Was wären die Freibäder, Eisdielen und Biergärten ohne ihre Mitarbeiter? Sie erleben den Sommer ganz anders als wir. Wie, das haben sie uns erzählt.

Während andere im Wasser planschen, sich im Biergartenschatten ein Radler gönnen oder in der Eisdiele einen Eisbecher genießen, gibt es Menschen, für die perfekte Sommertage vor allem eins bedeuten: viel Arbeit. Wir haben fünf Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer gefragt, wie sie den Sommer erleben.

Inge Siebert aus Mindelheim arbeitet schon seit 27 Jahren im Freibad in Mindelheim als Eintrittskarten-Verkäuferin, dies auch im Winter im städtischen Hallenbad. „Im Sommer ist das mehr Arbeit und mit längeren Arbeitszeiten verbunden“, wie sie sagt, aber das Draußensein im Freien und der Kontakt zu vielen netten Leuten macht ihr Spaß. Schön findet sie „ihr Freibad“, jetzt nach der Renovierung und es wird gut angenommen, mehr Besucherinnen und Besucher kommen. Inge Siebert arbeitet von Montag bis Sonntag, eine Wochenschicht, in der folgenden Woche übernimmt eine Kollegin ihre Aufgaben. Und wenn das Wetter schlecht ist, hat sie auch mal zusätzlich frei!