Ehrenamtskarte: Ein Dankeschön für engagierte Bürger

Mit der Ehrenamtskarte kommen Ehrenamtliche in den Genuss verschiedener Vergünstigungen. Wie man die Karte bekommt und was man damit machen kann.

Ohne Ehrenamtliche sähe es mau aus im Unterallgäu: Kein Verein funktioniert ohne sie, viele Veranstaltungen wären ohne ihre Mithilfe undenkbar. Die vielen freiwilligen Arbeitsstunden sind im wahrsten Sinne unbezahlbar. Als Anerkennung und Dankeschön für das Engagement bietet der Landkreis bereits seit 2012 die Ehrenamtskarte an, die mit verschiedenen Vergünstigungen verbunden ist. Wie man die Karte bekommt und was man damit machen kann, beantworten wir hier:

Wer bekommt die Ehrenamtskarte?

Beantragen können die Ehrenamtskarte alle Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die mindestens 16 Jahre alt sind und sich seit zwei Jahren durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich engagieren. Auch Projektarbeiten mit jährlich mindestens 250 Stunden werden anerkannt. Ein angemessener Kostenersatz ist zulässig.

Wer die Jugendleiterkarte „Juleica“ besitzt, bekommt auf Wunsch ohne weitere Prüfung der Voraussetzungen eine Ehrenamtskarte. Das gilt auch für aktive Feuerwehrleute mit abgeschlossener Truppmannausbildung (Feuerwehrgrundausbildung).

Welche Vergünstigungen gibt es mit der Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte gilt nicht nur im Unterallgäu, sondern in ganz Bayern. Wer sie besitzt, kommt zum Beispiel günstiger in staatliche Museen, Burgen und Schlösser oder andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Welche Einrichtungen in Bayern Vergünstigungen anbieten, erfährt man auf der Internetseite des bayerischen Sozialministeriums sowie über die kostenlose App „Ehrenamtskarte Bayern“.

Im Unterallgäu akzeptieren derzeit 29 Stellen die Ehrenamtskarte und bieten ganz unterschiedliche Vergünstigungen. Inhaber der Ehrenamtskarte haben zum Beispiel im Allgäu-Schwäbischen Dorfschulmuseum in Daxberg freien Eintritt oder können einmal jährlich den Allgäuer Golf- und Landclub in Ottobeuren kostenlos besuchen. Die Dampfsäg in Sontheim honoriert das ehrenamtliche Engagement mit einem kostenlosen Getränk, das Filmhaus Huber gewährt 0,50 Euro Nachlass auf die Abendvorstellung, und das Cineplex Kino in Memmingen berechnet Inhabern der Ehrenamtskarte den Kinderpreis. Beim Landestheater Schwaben gibt es ebenfalls ermäßigte Karten, und mehrere Gemeinden bieten vergünstigte Eintrittspreise zu Veranstaltungen oder in ihr Freibad an. Auch mehrere Firmen akzeptieren die Ehrenamtskarte und gewähren den Inhaberinnen und Inhabern Preisnachlässe. Eine Liste aller Stellen, die die Ehrenamtskarte akzeptieren, findet man unter www.unterallgaeu.de/ehrenamt unter „Anerkennung“.

Wo erhält man die Ehrenamtskarte?

Die Ehrenamtskarte kann man beim Landratsamt beantragen. Es gibt dazu verschiedene Anträge – je nachdem, welche Ehrenamtskarte man beantragen möchte und ob man den Antrag für sich selbst oder für mehrere Personen stellt. Alles, was man für den Antrag benötigt, ist eine Bestätigung der Trägerorganisation, also beispielsweise des Vereins, dass man sich durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich engagiert. Für mehrere Ehrenamtliche des gleichen Vereins kann auch ein Sammelantrag gestellt werden. Dann müssen die Vereine nicht für jede Person ein eigenes Formular ausfüllen.

Welche Ehrenamtskarten gibt es?

Es gibt eine blaue und eine goldene Ehrenamtskarte. Im Gegensatz zur blauen ist die goldene unbegrenzt gültig. Sie wird an Menschen vergeben, die mit dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten ausgezeichnet wurden oder für eine 25-jährige oder 40-jährige aktive Dienstzeit mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Freistaats Bayern. Auch Einsatzkräfte im Katastrophenschutz und Rettungsdienst, die für ihre 25- oder 40-jährige Tätigkeit die Auszeichnung des bayerischen Innenministeriums erhalten haben, bekommen die goldene Ehrenamtskarte.

Wie lange gilt die Ehrenamtskarte?

Die blaue Ehrenamtskarte ist in Verbindung mit einem Ausweis drei Jahre lang gültig und kann danach erneut beantragt werden. Eine automatische Verlängerung ist nicht möglich. Die goldene Ehrenamtskarte ist unbegrenzt gültig.

Wie viele Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer besitzen aktuell eine Ehrenamtskarte?

Bis zum 30. Juni hatten mehr als 1400 Personen im Landkreis eine blaue Ehrenamtskarte. Weil sie nach drei Jahren ausläuft, sind ab dem 1. Juli noch mehr als 1300 blaue Ehrenamtskarten im Umlauf. Beinahe ebenso viele Personen besitzen eine goldene Ehrenamtskarte.