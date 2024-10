FDP-Kandidat Daniel Steffen will in Genschers Fußstapfen treten

Die FDP hat bei ihrer Wahlkreisversammlung in Bad Wörishofen einen Bundestagskandidaten gewählt. 82 Mitglieder der Kreisverbände Memmingen, Unterallgäu und Augsburg-Land haben sich einstimmig für Daniel Steffen entschieden.

Der 41-jährige Berufssoldat, der nebenbei als Berater und Dozent für Elektrotechnik sowie Qualitäts- und Projektmanagement tätig ist, entdeckte seine liberale Leidenschaft während eines mehrjährigen Aufenthalts in den USA, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Zurück in Deutschland wurde ihm schnell klar, wie stark Europa sich durch überbordende Regelungen und Gesetze selbst beschränke. In seiner Bewerbungsrede betonte Steffen: „Der Weg in eine erfolgreiche Zukunft führt über eine Politik, die den Menschen mehr vertraut, an ihre Fähigkeiten glaubt und ihnen Entfaltungsräume bietet.“

Der FDP-Kandidat will das erste Direktmandat seit Hans-Dietrich Genscher holen

Steffen, der Vater von drei Kindern ist, skizzierte seine Vision einer „Agenda 2030“, die auf Effizienzsteigerung in der Wirtschaft, Reformen im föderalen Bildungssystem, eine zukunftsfähige Einwanderungs- und Asylpolitik sowie eine moderne Infrastruktur abzielt. Dafür müssten, so Steffen, Verwaltungsschritte und Genehmigungsverfahren radikal vereinfacht werden, um Projekte zeitnah umzusetzen. „Die Bürger müssen direkt erleben, dass liberale Politik greifbare Erfolge bringt – sei es bei der Steuererklärung, der Steuerlast oder beim Hausbau“, erklärte er. Besonders hob Steffen hervor, dass im neu eingerichteten Wahlkreis 255 kein Amtsinhaber im Rennen sei: „Jede und jeder hat hier die gleichen Chancen. Jetzt gilt es, die Wähler zu begeistern und das erste Direktmandat für die FDP seit Hans-Dietrich Genscher zu holen.“ (mz)