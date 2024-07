Gleich mehrere Fahrradunfälle an einem Tag

Am Montag kam es in Mindelheim und Türkheim gleich zu vier Fahrradunfällen. In zwei Fällen erlitten die Radfahrer leichte Verletzungen. Bei einem Unfall in Mindelheim kam es laut Polizei zu einem Sachschaden von 200 Euro. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in Mindelheim stießen laut Polizei ein 46-jähriger Fahrradfahrer und eine Autofahrerin zusammen. Der Radler bog von der Scheifelestraße nach rechts in die Brunnemairstraße ein. Dabei nahm die unbekannte Pkw-Lenkerin dem 46-jährigen Radfahrer von der Zeppelinstraße kommend die Vorfahrt, heißt es im Polizeibericht. Beide Unfallbeteiligte nahmen vor Ort noch Kontakt auf, tauschten allerdings keine Personalien aus. Durch den Unfall entstand nach bisherigem Ermittlungsstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro am Fahrrad des 46-Jährigen. Die Polizei versucht nun, die Identität der Autofahrerin zu ermitteln. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei meldet viele Fahrradunfälle

Einen Auffahrunfall zwischen zwei Fahrrädern gab es am Montagabend in Türkheim. Ein 63-jähriger Radfahrer stürzte laut Polizei, nachdem er seiner Frau, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, aufgefahren war. Die 65-jährige Ehefrau konnte sich noch auf ihrem Rad halten und blieb unverletzt. Der Mann erlitt eine Kopfverletzung, welche der hinzugerufene Rettungsdienst ambulant versorgte.

In Mindelheim gab es darüber hinaus zwei Fahrradunfälle ohne weitere Beteiligung: Ein 90-jähriger Mann stürzte laut Polizei an der Kreuzung zwischen Teck- und Reichenwallerstraße, nachdem er aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Rad verloren hatte. Der 90-Jährige verletzte sich durch den Vorfall nur leicht und wurde vom Rettungsdienst nach Hause gebracht. Darüber hinaus stürzte eine 68-jährige Radfahrerin am Montagvormittag in der Frundsbergstraße in Mindelheim auf dem Radweg in Richtung Kreisel. Sie war laut Polizei mit dem Lenker an einer Straßenlaterne hängen geblieben. Nach dem Sturz kam sie mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden am Fahrrad. (mz)