Grundstücke im Unterallgäu werden immer teurer – doch hier sind sie noch am günstigsten

Grundstücke und Wohnungen im Unterallgäu sind wieder teurer geworden. Das ergab der Grundstücksmarktbericht für den Landkreis. Nach einer kurzen Phase im Jahr 2023, in der die Preise sanken, gehen die Zahlen nun wieder nach oben.
Unterallgäu
