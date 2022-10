Handarbeit: Bahn-Mitarbeiter bedienen Schranken zwischen Fellheim und Boos

Seit Tagen bedienen Bahn-Mitarbeiter die Schranken zwischen Fellheim und Boos manuell. 24 Stunden am Tag. Das wird noch für Monate so bleiben.

Wer den Bahnübergang zwischen Fellheim und Boos überqueren möchte, muss derzeit besonders aufmerksam sein. Denn die Bahnschranken sind defekt, wie auf Schildern vor dem Übergang zu lesen ist.

Da sie bei der Durchfahrt eines Zuges nicht mehr automatisch schließen, sind seit ein paar Tagen Mitarbeiter der Bahn rund um die Uhr vor Ort, die mit einem Schlüssel die Schranken runter- und wieder hochfahren. Die Information, wann ein Zug anrollt und die Schranken geschlossen werden müssen, bekommen sie über den Fahrdienstleiter mitgeteilt.

Der Grund für diese eher unkonventionelle Vorgehensweise ist ein Unfall, der sich vor rund zwei Wochen im Bereich des Bahnübergangs ereignet hatte. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, wollte ein 47-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden des 8. Oktober mit seinem Traktor und angehängter Ballenpresse von Boos in Richtung Fellheim fahren.

Aus bislang unbekannten Gründen kam das Gespann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Lichtzeichenanlage des Bahnübergangs, die im Anschluss vom Traktor überfahren wurde. Auch das auf der Wiese neben dem Gleisbett stehende Trafohäuschen wurde vom Gespann angefahren und verschoben. Dabei wurden Leitungen aus dem Bodenanschluss gerissen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Verwaltungsgemeinschaft Boos warnt: Übergang "mit aller Vorsicht" überqueren

Nach Angaben von Fellheims Bürgermeister Reinhard Schaupp gab es nach dem Unfall zunächst an dem Bahnübergang keine Beschrankung mehr. Aus diesem Grund musste die Verwaltungsgemeinschaft Boos die Bürgerinnen und Bürger über das örtliche Mitteilungsblatt darauf hinweisen, den Übergang „mit aller Vorsicht“ zu überqueren. Auch habe es kein Warnsignal beim Anfahren eines Zuges gegeben, wie es in der Mitteilung heißt. Auf Drängen der Gemeinde Fellheim hin, hier schnellstmöglich für eine sichere Lösung zu sorgen, habe die Bahn reagiert und eine Behelfsschranke eingerichtet, erklärt Schaupp. Doch diese muss eben zusätzlich von Mitarbeitern der Deutschen Bahn abgesichert werden, die nach Angaben des Unternehmens 24 Stunden am Tag vor Ort sind, um die Anlage zu bedienen. Pro Tag fahren demnach an dieser Stelle rund 80 Züge durch.

Laut Bürgermeister Schaupp wird der Bahnübergang in der Booser Straße, die auch eine Kreisstraße ist, häufig genutzt. Denn andere Bahnübergänge, wie etwa der im Hahnentanzweg, mussten geschlossen werden. So würden beispielsweise Pendler, die bei der Firma Liebherr arbeiten, den Bahnübergang überqueren, wenn sie Richtung Kirchdorf wollen. Auch sei es der kürzeste Weg nach Babenhausen.

Eine besondere Gefahrenquelle sieht der Fellheimer Rathauschef darin, dass der Bahnübergang gerade nach Norden hin schlecht einsehbar sei. Das sei vor allem dann problematisch, wenn die Behelfsschranke einmal nicht in Betrieb sei. Für ihn hat die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer am Bahnübergang oberste Priorität, obwohl Schaupp darauf hinweist, dass für die Absicherung des Bahnübergangs in erster Line die Deutsche Bahn zuständig ist.

Bürgermeister von Fellheim: „Das ist wohl die erträglichste Lösung“

Bei einem Termin vor Ort in dieser Woche habe die Bahn nun mitgeteilt, dass die mobile Sicherungsanlage zunächst einmal bis auf Weiteres bestehen bleiben soll. „Das ist für alle Beteiligten die wohl erträglichste Lösung“, erklärt Schaupp. Voraussetzung sei jedoch eine personelle Absicherung. Ansonsten würde es sich verkehrsrechtlich um einen unbeschrankten Bahnübergang handeln. In diesem Fall würde der Zugführer aus Gründen der Bahnsicherheit dazu verpflichtet, das Tempo des Zuges zu reduzieren beziehungsweise vor dem Übergang anzuhalten und ein akustisches Warnsignal abzugeben. Das würde allerdings gerade entlang der Wohnbebauung zu Lärmbeeinträchtigungen führen, teilt Schaupp mit.

Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, ist durch den Unfall neben Schäden an der Beschilderung und an Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik auch das Schalthaus des Bahnübergangs mit der Sicherungstechnik verschoben worden. Zudem seien die Kabelverbindungen durchtrennt worden. Daher müsse die Sicherheitstechnik komplett erneut werden.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass das mehrere Monate dauern wird. Die Kosten für die Erneuerung werden sich nach Angaben der Bahnsprecherin zwischen 250.000 und 500.000 Euro bewegen.