Hausdurchsuchungen wegen Kinderpornografie im Unterallgäu

Junge Leute aus dem Unterallgäu sollen Pornos in Chatgruppen herumgeschickt haben. Jetzt rückte die Polizei an.

Im Landkreis Unterallgäu und in Memmingen haben Polizeikräfte am Mittwochmorgen sieben Wohnungen von jungen Männern und einem Jugendlichen durchsucht. Es ging bei dem Einsatz um den Besitz und die Verbreitung von Kinderpornographie.

Neben pornografischen Dateien fand die Polizei auch Marihuana

Insgesamt beschlagnahmten die 30 Einsatzkräfte zwölf Smartphones, fünf Laptops, Tablets und Computer sowie eine Play Station und weitere Speichermedien. Diese werden nun entsprechend ausgewertet. In einem Fall wurden in einer Cloud ausgelagerte, strafrechtlich relevante Daten sichergestellt. Zudem fanden die Ermittler in zwei Fällen geringe Mengen Marihuana.

Bei den Durchsuchungen im Unterallgäu ging es um Kinderpornografie

Anlass der sehr umfangreichen Ermittlungen waren laut Polizei kinderpornografische Video- oder Bilddateien, die in Chat-Gruppen verbreitet wurden.

Im Fall von Kinderpornografie stellt bereits der Besitz eines solchen Bildes oder Videos einen Straftatbestand dar. Dieser Tatsache seien sich insbesondere Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien oft nicht bewusst, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Durchsuchungsaktion solle neben der im Vordergrund stehenden Aufklärung auch eine präventive Signalwirkung auf die Beschuldigten und deren Umfeld haben. Es wird darauf hingewiesen, dass auch das automatisierte Herunterladen von entsprechenden Bild- oder Videodateien über die sozialen Medien einen Straftatbestand erfüllen könne. (AZ)