Hochwasser im Unterallgäu: Landratsamt ruft Katastrophenfall aus

Wasser muss abgekocht werden, in Hasberg wurde Meldestufe 4 an der Mindel erreicht, Dirlewang wird evakuiert. Das Landratsamt hat den Katastrophenfall ausgerufen.

Wasser, wohin man schaut, im Landkreis Unterallgäu: Die anhaltenden Regenfälle haben die Pegel der Bäche und Flüsse ansteigen lassen, vielerorts ist das Wasser über die Ufer getreten.

Am Nachmittag hat nun auch der Landrat im Unterallgäu den Katastrophenfall ausgerufen. In Babenhausen ist teilweise das Handynetz ausgefallen. In einer Pressemitteilung des Landratsamtes in Mindelheim heißt es: "Wer Hilfe braucht und keinen Notruf absetzen kann, soll ein weißes Laken oder Tuch zum Fenster heraushängen oder - wenn möglich - sich am Fenster bemerkbar machen, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen."

In Dirlewang, Zell bei Bad Grönenbach und in Babenhausen wurden Menschen bereits am Vormittag aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Laut Landrat Alex Eder würden die Dammbereiche überflutet, Hochwasserrückhaltebecken seien größtenteils voll. Im gesamten Unterallgäu soll wegen des Hochwassers das Wasser abgekocht werden.

79 Bilder Nach Dauerregen: Land unter im Unterallgäu

Bis Samstagvormittag zählte die Kreiseinsatzzentrale 225 Feuerwehreinsätze im Unterallgäu, inzwischen gibt es keine aktuellen Zahlen mehr. Mehrere Straßen sind gesperrt. Die Feuerwehren und zahlreiche Helferinnen und Helfer befüllen mit Hochdruck Sandsäcke, um die Häuser zu schützen.

"Alles Wasser, das jetzt nachkommt, muss irgendwo hin, wo es bislang noch trocken ist", erklärt Landrat Alex Eder die Lage. "Bitte gehen Sie im Hochwasserfall nicht in den Keller und lassen Sie das Auto stehen."

Um die Menschen in Babenhausen aus ihren Häusern zu bringen, war ein Boot aus dem Nachbarlandkreis Günzburg nötig, auf das das Unterallgäu zugreifen konnte. Am Samstagmittag hatte sich die Lage noch verschärft. Neben Dirlewang, Bad Grönenbach und Babenhausen wurde es auch in Westerheim und Teilen Mindelheims kritisch. In Bad Wörishofen droht der Damm am Waldsee zu brechen und bei Kirchdorf ist ein Hochwasserdamm übergelaufen. Nach Mitteilung des Landratsamtes waren auch am frühen Nachmittag noch alle verfügbaren Kräfte im Einsatz.

Lebensgefahr in Teilen von Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen drohte am Nachmittag der Waldseedamm zu brechen. Der amtierende Bürgermeister Daniel Pflügl sagt, in Teilen der Stadt herrsche Lebensgefahr, Evakuierungen würden empfohlen. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt.

Die Stadt Bad Wörishofen hat ein Notfalltelefon im Rathaus eingerichtet: 08247/969099. Unter dieser Rufnummer können die Bürgerinnen und Bürger vollgelaufene Räume melden oder Gewässer, die über die Ufer treten, teilt das Rathaus mit. Unter der Nummer erhalten die Menschen auch allgemeine Informationen zur Hochwasserlage. In lebensbedrohlichen Fällen müsse aber die 112 gewählt werden. Für Bad Wörishofen gilt seit Samstag die amtliche Warnstufe "Extreme Gefahr" vor Hochwasser.

In Mindelheim tritt das Wasser an vielen Stellen über das Ufer

In Mindelheim hat das Wasser der Mindel ebenfalls die Straße erreicht, etwa am Maristenkolleg.

Am Maristenkolleg in Mindelheim ist das Wasser über die Ufer getreten. Foto: Högel

Nahe der Kulturfabrik auf der Insel strömen die Wassermassen durch den Kanal.

Auch die Schwabenwiese wird bereits überflutet.

Von Mindelheim in Richtung Westernach ist die Straße unter Wasser.

In Türkheim werden Sandsäcke für das ganze Unterallgäu gepackt

In Türkheim ist die Hochwasserlage überschaubar, hier liegt die Wertach bei Meldestufe 1.

Die Wertach bei Türkheim am Samstagvormittag. Foto: Benjamin Lippl

Beim Kieswerk Dachser werden seit Freitagnachmittag Sandsäcke für den ganzen Landkreis Unterallgäu gepackt. Rund 20.000 Sandsäcke wurden bereits gefüllt und es geht weiter: Keine Pause in Sicht, sagt Kommandant Ulrich Schwelle. Ständig kommen hier andere Feuerwehren an und holen sich Säcke.

Chef Daniel Dachser spendet den Sand für das Hochwasser. Auch Bürgermeister Christian Kähler hilft mir, er startete am Freitag einen Aufruf über Facebook und WhatsApp, heute früh waren 50 freiwillige Helferinnen und Helfer vor Ort, um anzupacken.

15 Bilder Hochwasser: Tausende Sandsäcke für das Unterallgäu kommen aus Türkheim

Dirlewanger sollen wegen des Hochwassers ihre Häuser verlassen

Circa 150 Personen in Babenhausen, Zell (Bad Grönenbach) und Dirlewang sind angehalten worden, ihre Wohnungen zu verlassen. In Babenhausen läuft die Evakuierung momentan teilweise mit Spezialbooten. Bei den Evakuierungen in Babenhausen, Zell und Dirlewang handelt es sich nicht um Zwangsräumungen, sondern lediglich um ein Angebot an die Bürgerinnen und Bürger, so Landrat Alex Eder. Diese könnten theoretisch zwar bislang noch in ihren Wohnungen bleiben, dort könnte es aber zunehmend ungemütlich werden. Das Angebot richtet sich an rund 150 Personen. Wie viele es bereits in Anspruch genommen haben, konnte der Landrat nicht sagen. "Momentan kommen alle noch in den jeweiligen Orten unter", sagte Eder. "Am wichtigsten wäre, dass es zum Regnen aufhört."

Sollte sich die Lage weiter verschärfen, stünde auf dem Parkplatz des Landratsamtes in Mindelheim auch das Zelt zur Verfügung, in dem zuletzt Geflüchtete untergebracht waren und das aktuell leer steht. Um für eine etwaige Notlage gewappnet zu sein, war es bislang nicht abgebaut worden. "Aber an eine solche Notlage haben wir natürlich nicht gedacht", so der Landrat.

43 Bilder Hochwasser in Dirlewang: Bilder von Samstagvormittag

Die Mindel in Hasberg erreichte schon in der Nacht Meldestufe 4

In Hasberg hatte die Mindel bereits in der Nacht auf Samstag die Meldestufe vier erreicht. Die Mindel ist übergelaufen. In vielen Häusern in dem Kirchheimer Ortsteil musste man das Wasser schon abpumpen. Die Straße zwischen Hasberg und Kirchheim ist gesperrt.

7 Bilder Hochwasser im Unterallgäu: So sieht es in Hasberg aus

In Pfaffenhausen hat die Feuerwehr ihr Fest zum 150-Jährigen abgebrochen

Auch in Pfaffenhausen steigt der Pegel. Die kleine Straße zum Moos und zu den Badeseen ist bereits überflutet, auch die Straße nach Salgen ist zur Hälfte voll Wasser. Das Rückstaubecken nördlich von Pfaffenhausen ist gefüllt, die Mindel randvoll.

Das Auffangbecken von Pfaffenhausen ist am Samstagmorgen bereits recht voll. Foto: Ulla Gutmann

Die Feuerwehr Pfaffenhausen hat einen Krisenstab, um die Hochwassersituation zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Die Feuerwehr Pfaffenhausen, die eigentlich an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen feiern wollte, hat die beiden letzten Festtage "schweren Herzens" abgesagt.

Der verlassene Festplatz in Pfaffenhausen. Foto: Ulla Gutmann

