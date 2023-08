Im Allgäu sind zum Ausbildungsstart noch fast 2500 Lehrstellen offen

Die Arbeitsagentur vermeldet einen Rekord. Betriebe suchen händeringend nach Azubis: In diesen Branchen haben junge Leute besonders gute Chancen.

Zum Ausbildungsstart am 1. September sind noch fast 2500 Lehrstellen im Allgäu unbesetzt. Im August standen 362 „unversorgte“ Jugendliche 2491 noch offenen Lehrstellen gegenüber. Rein statistisch kann also jeder angehende Azubi aus fast sieben Lehrstellen wählen. Was für junge Leute eine komfortable Situation ist, stellt Betriebe, die dem Fachkräftemangel mit eigener Ausbildung entgegentreten möchten, vor immense Herausforderungen.

Seit Oktober 2022 haben die Allgäuer Unternehmen der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen 6324 freie Lehrstellen gemeldet: ein Rekord. Demgegenüber stehen 2927 junge Menschen, die sich im gleichen Zeitraum bei der Arbeitsagentur ausbildungssuchend gemeldet haben: erneut etwas weniger als im vergangenen Jahr. Die meisten unbesetzten Lehrstellen gibt es derzeit noch im Verkauf (Verkäufer/in und Kaufleute – Einzelhandel), im Lager (Fachkraft – Lagerlogistik), im Büro (Kaufleute – Büromanagement), in der Produktion (Industriemechaniker/in) und in Metzgereien (Fachverkäufer/innen – Lebensmittelhandwerk/Fleischerei).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Viele dieser Berufe stehen auch auf den Wunschlisten der Jugendlichen weit oben: So sind die Ausbildungen zu Kaufleuten im Büromanagement, Industriemechaniker/in, Verkäufer/in oder Kfz-Mechatroniker/in auch in den Top Ten der Wunschberufe der Jugendlichen zu finden, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben.

Warum noch nicht jeder Jugendliche eine Lehrstelle hat

Dass trotzdem noch nicht alle diese Jugendlichen einen Ausbildungsplatz gefunden haben, hängt mit einem „Mismatch“ zusammen, wie die Arbeitsagentur erläutert. Es passt einfach nicht zusammen: Nicht alle Ausbildungssuchenden entsprechen den Anforderungen der Firmen, etwa was ihren Schulabschluss, ihre Noten oder Fähigkeiten betrifft. Und andererseits sind nicht alle Betriebe, die den jeweiligen Traumberuf der Jugendlichen anbieten, für diese erreichbar – gerade im ländlichen Raum reicht der öffentliche Nahverkehr oft nicht aus, um zu den erforderlichen Arbeitszeiten pünktlich erscheinen zu können.

Horst Holas ist der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit im Allgäu. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Viele Ausbildungsplätze werden also auch zum Ausbildungsstart am 1. September unbesetzt bleiben. Doch man kann auch noch später eine Lehre beginnen. „Bis weit in den Herbst hinein ist ein Einstieg in Ausbildung noch möglich“, erklärt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten – Memmingen. „Die Berufsschule startet zwar Mitte September, doch lässt sich der Schulstoff in der Regel gut nachholen. Auch die Betriebe stellen die Besetzung ihrer Stellen nicht mit dem 1. September ein, sondern suchen weiter nach Azubis.“

Beratungsangebote für Allgäuer Firmen und Azubis

Dazu gibt es von der Agentur für Arbeit verschiedene Unterstützungsangebote sowohl für Jugendliche als auch Unternehmen, etwa ein kostenloser Nachhilfeunterricht oder ein Langzeitpraktikum, das bei einer Übernahme in die Ausbildung angerechnet werden kann. Die Arbeitsagentur plant zudem Nachvermittlungsaktionen der Berufsberatung im Oktober. „Viele wissen gar nicht so genau, welche hervorragenden Karriere- und Verdienstmöglichkeiten in vielen Ausbildungsberufen bestehen“, sagt Holas. „Auch für Studienabbrecher können sich hier sehr gute Alternativen finden“, ergänzt er und verweist auf die Berufsberatung der Arbeitsagentur.

Wer eine Ausbildung sucht, kann sich unter der Telefonnummer 0800/4555500 (kostenfrei) melden, per E-Mail an Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de oder online unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/kempten-memmingen. Beratungstermine sind persönlich in der Agentur für Arbeit vor Ort oder als Online-Beratung möglich. Arbeitgeber melden sich entweder bei ihrem persönlichen Ansprechpartner ihrer Agentur oder telefonisch unter der Hotline 0800/4555520.

Die Arbeitslosenquote im Allgäu ist angestiegen

Im Vergleich zu Juli ist die Arbeitslosenquote im bayerischen Allgäu noch einmal deutlich um 0,2 Punkte angestiegen und lag bei 2,8 Prozent: „Der Anstieg ist einerseits normal, da sich auch im August noch einmal viele junge Menschen nach Ausbildungs-, Schul- und Studienende vorübergehend arbeitslos melden, andererseits fällt er in diesem Jahr stärker aus als im langjährigen Mittel“, so Horst Holas von der Agentur für Arbeit Kempten – Memmingen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

11.218 Personen sind im Allgäu ohne Arbeit, 1022 (zehn Prozent) mehr als im Juli und 738 (sieben Prozent) mehr als im August 2022. Im August haben die Allgäuer Betriebe der Agentur für Arbeit wieder etwas mehr neue Stellen gemeldet: insgesamt 1452. Das waren 165 Stellen (12,6 Prozent) mehr als noch im Juli und 71 Stellen (5,1 Prozent) mehr als im August vergangenen Jahres. Auch der Bestand offener Stellen ist im Vergleich zum Vormonat wieder leicht um 0,9 Prozent angestiegen auf 7717. Das sind aber 524 Stellen weniger als im August 2022.

1988 Unterallgäuer sind arbeitslos

Im Landkreis Unterallgäu waren im August 1988 Menschen arbeitslos gemeldet – 146 Personen (7,9 Prozent) mehr als im Vormonat und 261 Personen (15,1 Prozent) mehr als im August 2022. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent – und damit um 0,2 Punkte höher als im Juli und um 0,3 Punkte höher als im August vergangenen Jahres.

Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 278 neue vakante Stellen – ein Plus von 20 Stellen (7,8 Prozent) im Vergleich zum Vormonat und ein Minus von 51 Stellen (-15,5 Prozent) im Vergleich zum August 2022. Der gesamte Stellenbestand belief sich auf 1733 – eine Stelle (-0,1 Prozent) weniger als im Juli und 223 Stellen (-11,4 Prozent) weniger als im August 2022. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (152 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (99 Stellen), Metallbearbeitung (97 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (63 Stellen), Energietechnik (59 Stellen) sowie Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik (55 Stellen).

Mit September startet regelmäßig der Herbstaufschwung auf dem Arbeitsmarkt. Nach Ende der Sommerpause sind die Unternehmen wieder einstellungsbereiter und viele junge Menschen beginnen mit einer Ausbildung, einem Studium, weiterem Schulbesuch oder einer neuen Arbeit. Dies lässt die während des Sommers gestiegenen Arbeitslosenzahlen wieder sinken. Wie stark dieser Aufschwung in diesem Jahr im Allgäu ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Die derzeit wieder leicht ansteigenden Stellenneuzugänge plus Stellenbestand stimmen Horst Holas und seine Kolleginnen und Kollegen von der Arbeitsagentur aber optimistisch. (mz, home)