Kennen Sie die berühmtesten Persönlichkeiten aus dem Unterallgäu?

Plus Eine wissenschaftliche Studie hat ermittelt, wer die bekanntesten Leute aus Unterallgäuer Orten sind. Wir stellen Ihnen diese Menschen und ihre Besonderheiten vor.

Wer sind die berühmtesten Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer? Forschende mehrerer Universitäten haben eine Datenbank mit Namen aus der Zeit von 3500 vor Christus bis zum Jahr 2018 aufgebaut - mit "riesigen Datenmengen aus verschiedenen Ausgaben von Wikipedia und Wikidata", wie es heißt. Herausgekommen ist eine Karte, die für jeden Ort die Person mit dem höchsten Bekanntheitsgrad anzeigt. Wir haben uns die berühmtesten Söhne und Töchter (ja, auch solche gibt es - wenn auch in deutlich geringerer Anzahl) von Mindelheim, Bad Wörishofen, Türkheim und den Orten drumherum einmal näher angeschaut. Darunter sind bekannte Namen, aber auch eher Unscheinbare; Menschen, die schon lange tot sind, ebenso wie welche, die noch quicklebendig sind.

Die Forschenden bewerteten für die Rangfolge unter anderem Zahl und Länge der Interneteinträge, externe Links, Quellenangaben und die tatsächlichen Biografieaufrufe. Der finnische Geograf Topi Tjukanov entwickelte daraus eine Weltkarte, die Namen und Geburtsorte der „bemerkenswertesten Leute“ zeigt - je größer der Name, umso bekannter die Persönlichkeit. Dazu gehören im Unterallgäu: