Unterallgäu

vor 7 Min.

Kinderpornos verbreitet: FBI kommt Unterallgäuer auf die Schliche

Plus Ein Unterallgäuer Familienvater muss sich vor Gericht verantworten, weil er Kinderpornos besessen und geteilt hatte. Entdeckt hatte ihn der US-Geheimdienst.

Von Melanie Lippl

Es ist ein Fall, der selbst für erfahrene Richter und Ermittler ungewöhnlich ist: Ein Unterallgäuer steht vor Gericht, weil er Kinderpornos besessen und verbreitet haben soll - und auf die Schliche gekommen war ihm keine geringere Organisation als das FBI, der amerikanische Inlandsgeheimdienst.

Das FBI nimmt selbst aktiv an Tauschbörsen im Internet teil, die im Verdacht stehen, dass dort Kinder- und Jugendpornografie geteilt wird - so auch auf der Plattform, auf der der Familienvater aus dem Unterallgäu unterwegs war. Der Geheimdienst bietet selbst "Material" an, auf das die anderen Teilnehmenden aufmerksam werden sollen. Titel der Datei und eine Beschreibung suggerieren, dass man beim Download Kinderpornos bekommt. Das ist jedoch nicht der Fall - im Gegenteil: Stattdessen greift das FBI die IP-Adressen derjenigen ab, die versuchen, die angebotenen Dateien herunterzuladen. Auch der Unterallgäuer Familienvater ging dem Geheimdienst so offenbar ins Netz.

