Klinikverbund Allgäu präsentiert eine "rote Null"

Während viele Kliniken schon seit Jahren unter millionenschweren Defiziten ächzen, freut man sich beim Klinikverbund Allgäu, zu dem auch die Krankenhäuser in Mindelheim und Ottobeuren gehören, über eine „rote Null“. Wie Geschäftsführer Andreas Ruland in der jüngsten Sitzung des Unterallgäuer Kreistags erläuterte, schrieb demnach auch der Klinikverbund 2023 rote Zahlen, aber – im Verhältnis zur Bilanzsumme – in überschaubarem Rahmen. „Da schauen viele Landkreise sehr neidvoll auf uns“, ist Landrat Alex Eder überzeugt.

