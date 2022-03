Unterallgäu

vor 35 Min.

Letzte Bilanz der "alten" Sparkasse gibt Grund zur Freude

Plus Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim präsentiert im letzten Jahr ihrer Selbstständigkeit gute Zahlen. Die Fusion wirkt sich im April auch auf Kunden aus.

Von Leonie Behr und Melanie Lippl

Für die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist diese Bilanzpressekonferenz definitiv eine besondere. Denn seit Beginn dieses Jahres gibt es die Bank in dieser Form nicht mehr. Am 1. Januar fusionierte sie mit der Kreissparkasse Augsburg zur „neuen“ Sparkasse Schwaben-Bodensee. „Alle Kolleginnen und Kollegen wollten im letzten Jahr der Selbstständigkeit zeigen, was in ihnen steckt“, leitete Vorstandsvorsitzender Thomas Munding die Vorstellung der „sehr erfreulichen Zahlen“ der letzten Bilanz ein, die er und seine beiden Vorstandskollegen Bernd Fischer und Harald Post vorstellten.

