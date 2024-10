Lions-Adventskalender für den guten Zweck

Auch dieses Jahr legt der Lions Club Bad Wörishofen-Mindelheim den beliebten Adventskalender auf. Diesmal bereits zum 10. Mal. Für fünf Euro Einsatz winken wieder 168 attraktive Gewinne im Gesamtwert von fast 14.000 Euro. Der Erlös wird wie immer als Spenden für soziale Zwecke eingesetzt.

Lions Club Präsident Dr. Thomas Wolff bedankt sich bei der Gestalterin des Kalenders, Sahah Lederle aus der Grundschule Dirlewang. Zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Verena Weikert präsentierte sie stolz ihr Werk und freute sich über ein Geschenk als Anerkennung und Preis für ihre Leistung.

Hier gibt es den beliebten Lions-Adentskalender zu kaufen

Der Kalender ist wie jedes Jahr ab sofort an den bekannten Verkaufsstellen zu haben. Diese sind in Bad Wörishofen das Hotel Steigenberger, das Büro der Mindelheimer Zeitung, Optik Kranz, Genossenschaftsbank, Autohaus MedeleSchäfer und La Dolce Vita. In Mindelheim ist der Kalender bei Elektro Radmüller, Uhren Pienle, der Genossenschaftsbank und der Sparkasse zu haben. Für die Bürger und Bürgerinnen Dirlewangs liegt der Kalender bei EDEKA und der Genossenschaftsbank bereit. Wer in Pfaffenhausen den Guten Zweck unterstützen und dazu noch einen tollen Preis gewinnen will, dann den Kalender bei Blumen Rampp, dem Dominikus Ringeisen Werk, Friseur Haas, DIN A $ Geschenke Papier Foto und der Raiffeisenbank erwerben.