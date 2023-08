Mariä Himmelfahrt am 15. August: Wer am Dienstag eigentlich arbeiten müsste

Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt – in den meisten Teilen des Allgäus ein gesetzlicher Feiertag. Doch es gibt Ausnahmen - beispielsweise im Unterallgäu.

Gäbe es in der Gemeinde Woringen im Unterallgäu mehr Katholiken als Protestanten, dann würde dort nicht alle paar Jahre zur selben Zeit das Telefon klingeln. Am Apparat ist unsere Redaktion, die Frage lautet: „Arbeitet ihr an Mariä Himmelfahrt oder habt ihr frei?“

Feiertag am 15. August: Warum hat nicht jeder in Bayern an Mariä Himmelfahrt frei?

Der Grund für diesen Anruf: In Bayern ist Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Doch das trifft nicht auf alle Kommunen zu – es gibt Ausnahmen. Zu diesen gehört Woringen. Denn gibt es in einer Gemeinde mehr evangelische als katholische Einwohner, dann ist für sie der 15. August kein gesetzlicher Feiertag, sondern ein ganz normaler Arbeitstag. Geregelt ist das im sogenannten Feiertagsgesetz. Theoretisch müssten Unternehmen in betroffenen Gemeinden also geöffnet haben, Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen sitzen. In der Region sind es neben Woringen auch die Unterallgäuer Gemeinden Lauben und Memmingerberg, in denen es mehr Protestanten als Katholiken gibt. Laut Bayerischem Landesamt für Statistik gilt der Feiertag in 1704 von insgesamt 2056 Gemeinden im Freistaat. Ausnahmen gebe es vor allem in Ober- und Mittelfranken. Und in einzelnen Unterallgäuer Kommunen. In fünf der acht bayerischen Großstädte ist Mariä Himmelfahrt ein offizieller Feiertag.

Arbeiten in Memmingerberg die Menschen an Mariä Himmelfahrt?

In Memmingerberg leben laut Amt für Statistik 981 Katholiken und 1051 Protestanten. Zwar ist deshalb in der 3000-Seelen-Gemeinde der 15. August gesetzlich kein Feiertag. In der Praxis sieht das jedoch anders aus. Beate Urban, Sprecherin des Unternehmens Magnet-Schultz, sagt: „Unsere Mitarbeiter haben alle frei.“ Und das sei seit Langem so.

Und wie ist das nun in der Gemeinde Woringen? Dort ist die Zahl der Protestanten (1061) deutlich höher als die der Katholiken (551). Eine Mitarbeiterin der Gemeinde sagt auch hier: Die Geschäfte haben geschlossen – wie seit vielen Jahren ist auch dort Feiertag. Anders wäre es kompliziert, fügt sie hinzu. Denn Woringen zu einer Verwaltungsgemeinschaft – die andere Gemeinde hat offiziell Feiertag.

Zensus 2022: Was das Ergebnis mit Maria Himmelfahrt zu tun hat

Im kommenden Jahr lohnt es sich, erneut einen Blick auf die Kommunen im Unterallgäu zu werfen. Denn die Zahlen, nach denen festgelegt wurde, wo in Bayern an Mariä Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag ist und wo nicht, stammen aus dem Jahr 2011. Erfasst wurden sie beim Zensus. Und genau diese Befragung der Bevölkerung wurde erst vergangenes Jahr wieder durchgeführt. Das Ergebnis wird laut Landesamt für Statistik im Frühjahr 2024 bekannt gegeben.

Dann wird sich zeigen, ob es in Memmingerberg, wo es nur wenige Protestanten mehr gibt, auch offiziell für einen gesetzlichen Feiertag reichen wird.