Mehr Geld für die Feuerwehren

Gute Nachricht für alle Freiwilligen Feuerwehren in der Region. Wie Landtagsabgeordneter Peter Wachler bekannt gibt, hat der Freistaat ein Maßnahmenpaket mit einem jährlichen Volumen von mehr als 22 Millionen Euro geschnürt, mit dem Gemeinden und Feuerwehren unterstützt werden sollen. Außerdem werde die Zuwendungsrichtlinie um weitere drei Jahre verlängert und überarbeitet.

Laut Wachler verbessert sich die Förderung beim Neubau eines Feuerwehrhauses, zudem sollen besonders kleinere Wehren und der ländliche Raum unterstützt werden. Auch für die Feuerwehren mit einem Autobahnabschnitt oder einer mehrspurig ausgebauten Schnellstraße habe der Freistaat nachgelegt. Zudem soll die Ausbildung in den Landkreisen stärker unterstützt werden. Um die Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen zu optimieren und so für die Kommunen Kosten einzusparen, soll in Zukunft die Beschaffung zentral erfolgen, aber auch Ausschreibungen wie bisher seien weiter möglich. (mz)