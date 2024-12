Mehr Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden im Landkreis

Im kommenden Jahr fließen rund 51 Millionen Euro an staatlichen Mitteln für Schlüsselzuweisungen in den Landkreis Unterallgäu, davon erhalten die kreisangehörigen Gemeinden 25,6 Millionen Euro und der Landkreis Unterallgäu 25,8 Millionen Euro. Das hat jetzt der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl, mitgeteilt. Beispielhaft für diese Erhöhung stehen die beiden Städte Bad Wörishofen (2024: eine Million Euro, 2025 ca. 2,3 Millionen Euro) und Mindelheim (2024: 143.000 Euro/2025: 2,6 Millionen Euro). „Im Vergleich zu 2024 fließen damit rund acht Millionen Euro mehr in das Unterallgäu. Der Aufwuchs ist hier besonders bei den Gemeinden und Kreisstädten gegeben, diese erhielten im Jahr 2024 19,5 Millionen Euro aus den Schlüsselzuweisungen. 2025 werden es damit rund sechs Millionen Euro mehr sein. Dies ist ein starkes Signal der Regierungsfraktionen an die wirtschaftlich gebeutelten Kommunen“, so Pohl. (mz)

