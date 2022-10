Müllgebühren: Geht das nicht auch billiger?

Plus Edgar Putz von der Kommunalen Abfallwirtschaft beantwortet die häufigsten Fragen zu den höheren Müllgebühren, die ab 2023 im Unterallgäu fällig werden.

Jetzt ist es beschlossene Sache: Im kommenden Jahr müssen die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer mehr für die Entsorgung ihres Mülls zahlen. In seiner jüngsten Sitzung ist der Kreistag der Empfehlung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz gefolgt und hat zugestimmt, die Gebühren für die Restmülltonne je nach Tonnengröße zwischen 34,20 und 1256,16 Euro pro Jahr zu erhöhen. Die Biotonne kostet künftig ebenfalls zwischen 20,40 und 40,80 Euro mehr. „Es ist eine Erhöhung zu einer wirklich blöden Zeit“, räumte Landrat Alex Eder ein. Doch wie Edgar Putz, der Leiter der Kommunalen Abfallwirtschaft, zuvor in seinem Vortrag deutlich gemacht hatte, macht die allgemeine Teuerung eben auch vor der Entsorgung nicht halt. Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sorgt die Erhöhung gleichwohl für Unverständnis. Im Gespräch mit dieser Redaktion beantwortet Edgar Putz die häufigsten Fragen: