Nur noch im Unterallgäu sinkt die Arbeitslosenquote

„Dass die Arbeitslosenzahlen im November steigen, war zu erwarten“, erläutert die Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Maria Amtmann. Hauptgrund dafür sei die Saisonpause in vielen Hotel- und Tourismusbetrieben im südlichen Allgäu. Mit einem Anstieg von 0,1 Prozent auf aktuell 2,9 Prozent bewege man sich jedoch durchaus im üblichen Rahmen. Weiter sagt Amtmann: „Natürlich geht die Wirtschaftskrise auch an unserer Region nicht vorüber. Dies zeigt sich neben den steigenden Arbeitslosenzahlen vor allem im sinkenden Stellenbestand. Im Vergleich zum Vorjahresmonat weist er über 1200 Stellen weniger auf.“ Umso mehr freut sie sich, dass im Kreis Unterallgäu die Arbeitslosigkeit sogar etwas zurückgegangen ist. Dies und die zurückgehenden Arbeitslosenzahlen im Bereich der Jobcenter, denen es zunehmend gelinge, ukrainische Geflüchtete in Arbeit zu bringen, zeige, dass viele Allgäuer Unternehmen immer noch einstellungsbereit seien.

Im nördlichen Allgäu ist die Situation am Arbeitsmarkt entspannter als im Süden

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen im November 2024 gestiegen. 11.683 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 326 Personen mehr (drei Prozent) als im Oktober und 736 Personen bzw. sieben Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,9 Prozent und lag mit 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,8 Prozent. Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in den verschiedenen Städten und Kreisen des Arbeitsmarktbezirks zeigte sich im November allerdings zweigeteilt: während sich im Norden die Herbstbelebung im Kreis Unterallgäu noch weiter leicht fortsetzte oder zumindest noch eine Stagnation der Arbeitslosenquote ermöglichte (in Memmingen, Kaufbeuren und Kempten), stiegen in den südlichen Regionen die Arbeitslosenquoten im Vergleich zum Vormonat überall an.

Im Landkreis Unterallgäu ist die Zahl der Arbeitslosen im November 2024 gesunken. 1925 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 104 Personen weniger (minus fünf Prozent) als im Oktober und zehn Personen bzw. 0,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,2 Prozent und lag mit 0,1 Prozent unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 2,2 Prozent. Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 576 Personen erwerbslos. Davon kamen 253 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 666 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 246 eine Erwerbstätigkeit auf.

Bei der Agentur für Arbeit sind über 1500 freie Stellen gemeldet

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 173 Stellen wurden im November neu gemeldet (13 weniger als im Vormonat und 20 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen der wirtschaftlichen Dienstleistungen, im verarbeitenden Gewerbe, im Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe, Handel, sowie bei wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Aktuell befanden sich 1504 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. (mz)