Politbeben: Unterallgäuer zwischen Schock und Hoffnung

Gut möglich, dass dieser Mittwoch in die Geschichte eingehen wird: In den USA gelingt Donald Trump ein triumphales Comeback ins Weiße Haus, während wenige Stunden später in Deutschland die Ampelkoalition nach monatelangem Streit endgültig auseinanderbricht. Wir haben Passanten in Mindelheim gefragt, was sie zum Ende der Ampel und zur Wahl in den USA sagen und was jetzt aus ihrer Sicht passieren muss.

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donald Trump Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis