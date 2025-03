Politik in der Schule ist mehr als die „Verfassungsviertelstunde“

Mit dem neuen Schuljahr 2024/2025 wurde die Verfassungsviertelstunde eingeführt. Sie ist ein Element der politischen Bildung und ergänzt seitdem die Stundenpläne der Schülerinnen und Schüler an den bayerischen Schulen und somit auch bei uns im Unterallgäu. Sie steht aber nicht für alle auf dem Programm. Je nach Schulart ist sie in den Wochenplan einzelner Jahrgangsstufen integriert, zum Beispiel für die Grundschule in der 2. und 4. Klasse oder für die Real- und Mittelschulen in der 6. und 8. Klasse. Aber auch in den anderen Schulformen wie Gymnasien oder Berufsschulen sind die 15 Minuten Unterricht zu wichtigen Themen wie Grundgesetz, Demokratie oder Werteprinzipien vorgesehen.

Manchmal merken die Schüler gar nicht, dass über Politik gesprochen wird

Wie ein zusätzliches Fach darf man sich die Verfassungsviertelstunde nicht vorstellen. Politik betrifft vielfältige Bereiche des Lebens, und so ist es auch mit den unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Die Bedeutung der Verfassungswerte für den Einzelnen und auch für das gesellschaftliche Zusammenleben wird in alle Fächer integriert, von Sozialkunde bis zum Sportunterricht. Denkt man zum Beispiel an einen Teamsport wie Fußball, spielen auch hier Werte wie Solidarität oder Zusammenhalt eine Rolle. So fällt es den Schülerinnen und Schülern manchmal gar nicht auf, dass sie über ein politisches Thema sprechen.

Die Inhalte variieren je nach Alter der Zielgruppe. Die Bundestagswahl im Februar war aber zum Beispiel ein Thema für alle Jahrgangsstufen. Gesetze, Versammlungen, politische und soziale Ziele oder Parteiprogramme sind eher etwas für ältere Schülerinnen und Schüler, aber das Prinzip der Wahl ist übertragbar auf eine Klassensprecherwahl oder Gesetze auf Regeln in der Klasse. Uschi Lange und Silke Schweitzer, Lehrerinnen an der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim, berichten, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler schon für gesellschaftliche Themen offen sind, die sie direkt betreffen. Und so gestaltet sich auch der Unterricht abhängig von aktuellen Geschehnissen und den Interessen der Klasse. Meinungsfreiheit, Respekt oder „Recht haben“ sind in jedem Alter und vor allem auch im schulischen Kontext bedeutende Schlagwörter – und auch die Medien sind für die Heranwachsenden schon sehr präsent.

Die Atmosphäre im Unterricht ist offener und meinungsfreudiger geworden

Die Lehrkräfte stellt die Einführung vor neue Herausforderungen. Man muss nicht nur ein passendes Thema finden und in seinen Unterricht integrieren, sondern auch auf die Beiträge der Klasse reagieren. Gibt es ausreichend Fortbildungsangebote? Kommt vielleicht sogar der Fachunterricht zu kurz? Seit über einem halben Jahr gibt es den politischen Unterricht nun und er hat sich positiv gezeigt. Bei den Lehrkräften haben sich anfängliche Skepsis und erste Unsicherheiten gelegt. An der Maria-Ward-Realschule wird positiv erwähnt, dass die Atmosphäre im Unterricht offener und diskussionsfreudiger geworden sei. Die Schülerinnen und Schüler werden dazu motiviert, sich mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, und sie schätzen es, ihre Meinung äußern zu dürfen und gehört zu werden. Die Verfassungsviertelstunde trägt auch dazu bei, besser zu verstehen, was man selbst für Rechte und Pflichten hat und wie unser Zusammenleben funktioniert. Auch Sabine Hummel, Schulleiterin an der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen, sieht die Einführung als gewinnbringend. „Das Demokratieverständnis wird regelmäßig in den Fokus gerückt und wir regen dazu an, Meinungen und Ansichten auch zu hinterfragen.“