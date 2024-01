Polizei warnt vor Erpressungsversuchen mit erfundenen Sexfotos

Derzeit gibt es laut Polizei im Landkreis Unterallgäu eine Welle von Erpressungs-Mails. Wichtigster Tipp: Nicht zahlen!

Die Polizei in Mindelheim meldet aktuell zahlreiche Erpressungsversuche per E-Mail. Verschickt werden Mails, in denen der Empfänger zu einer Geldzahlung genötigt wird. In der Nachricht wird behauptet, dass er im Internet pornographische Inhalte angesehen hätte und hierbei mit der Web-Cam seines Online-Geräts gefilmt worden sei. Um eine Veröffentlichung zu verhindern, soll der Empfänger dann eine hohen Geldbetrag in Kryptowährung einzahlen. Auswertungen haben laut Polizei erbracht, dass tatsächlich zahlreiche Einzahlungen vorgenommen wurden.

Die Polizei weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Betrugs- oder Erpressungsmasche handelt, die ohne jeglichen Hintergrund wahllos an eine Vielzahl von Personen verschickt wird. Der oder die Täter sind nicht tatsächlich im Besitz von Bildmaterial. Anders verhält es sich dagegen bei den klassischen Fällen von Sexpressing oder Sextorsion, bei denen die Geschädigten tatsächlich intime Bilder ins Netz bereitgestellt haben. In beiden Fällen wird dringend davon abgeraten, Zahlungen zu leisten. (mz)