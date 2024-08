Schöne Bilder, die das Herz öffnen

Gerade in stürmischen Zeiten öffnet der Anblick schöner Naturmotive das Herz und tut der Seele richtig gut, findet unsere freie Mitarbeiterin Kathrin Elsner und realisierte mit dem MZ-Medienhaus ihr Herzensprojekt: Zwei Postkartenkalender für das Jahr 2025 mit ihren schönsten Naturmotiven aus dem Unterallgäu beziehungsweise Rosenmotiven aus dem Kurpark Bad Wörishofen. „Wenn ich mir die Bilder anschaue, lächelt mein Herz, dieses Lächeln möchte ich gerne an die Menschen weitergeben“, sagt sie und hält die liebvoll gestalteten und produzierten Kalender in der Hand. Vom Rotkehlchen über ein Rehkitz, Schneeherz, Sonnenaufgang bis hin zu zauberhaften Rosen soll jedes Motiv die Herzen der Betrachter erfreuen.

Kathrin Elsners Naturkalender bereiten gleich mehrfach Freude

Nicht nur die Auswahl der Motive, sondern auch eine umweltschonende und hochwertige Produktion seien ihr und dem MZ-Medienhaus eine Herzensangelegenheit gewesen. „Beide Kalender wurden klimaneutral in Deutschland produziert, gedruckt wurde mit veganen und mineralölfreien Farben auf FSC-zertifiziertem Karton aus nachhaltiger Forstwirtschaft“, so Elsner. Bezeichnenderweise heißen die Postkartenkalender „Herzensöffner Natur 2025“ und „Herzensöffner Rosen 2025“ und enthalten 53 Postkarten: „So kann der Kalenderbesitzer die Freude mit dem Versenden der Karte gleich noch weiter verschenken“, sagt die Fotografin aus Bad Wörishofen. Die Postkartenkalender gibt es in den MZ-Geschäftsstellen in Mindelheim und Bad Wörishofen, bei der Touristeninformation im Wörishofer Kurhaus sowie im Buchhandel. (mz)