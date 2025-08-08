Senioren durchschauen die Masche von Schockanrufern

Der Polizeiinspektion in Bad Wörishofen wurden am Donnerstag gleich mehrere Schockanrufe gemeldet. Laut Mitteilung versuchten Unbekannte via Telefon bei mehreren Personen an Bargeld oder sonstige Wertgegenstände zu gelangen. Die Masche war dabei immer die gleiche. Der Angerufene wird in ein Gespräch verwickelt. Unter Vorspiegelung eines schweren Unfalles oder eines Notfalls fordern die Täter Bargeld oder Schmuck. Diese Vermögenswerte sollen dann an Amtspersonen übergeben werden, um den Verursacher „freikaufen“ zu können und so eine Haft abzuwenden. Alle Angerufenen erkannten diese Betrugsmasche – zu Schäden kam es deshalb nicht. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass weder Polizei noch die Justiz telefonisch Bargeld oder Schmuck von jemandem verlangen und bittet darum, auch Angehörige über diese Betrugsmasche aufzuklären. (mz).

